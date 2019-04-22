Google выпустил дудл в честь Дня Земли

Посвященный Дню земли дудл / скриншот из видео

22 апреля, когда все жители третьей от Солнца планеты отмечают Международный день Земли, популярнейший интернет-поисковик Google опубликовал на стартовой странице видео-дудл.

Как сообщают в корпорации Google, дудлом они пытались еще обратить внимание мирового сообщества на проблемы экологии. Если на дудл кликнуть, то начинается слайд-шоу, в котором пользователям Сети показывают шесть существ и организмов, которые живут на разных высотах.

"Мы пытались сосредоточиться на том, чтобы иметь хороший спектр организмов со всего мира, которые имели особое уникальное качество или чрезвычайную земную ценность", – рассказали в Google.

Напомним, ранее Главред детально, подробно и в мельчайших нюансах рассказал, что за праздник День Земли и зачем он людям.