День Земли 2019: что за праздник и зачем он нам

День Земли 2019 отмечается 22 апреля / NASA

Международный день Земли 2019 мы отмечаем 22 апреля.

Это уже второй "земляной" день в этом году (первый был еще 20 марта, на весеннее равноденствие 2019), по сути, день защиты Земли 2019 от нашего же, человеческого, "тлетворного" влияния.

В честь этого дня по всему миру проводят экологические акции, в том числе и в Украине. Чаще всего это субботники (еще их называют эко-субботник), присоединиться к которым может любой желающий.

В этом году День Земли 2019 проходит на Страстной неделе 2019 – в Страстной понедельник 2019 – когда, по канону, как раз и принято проводить уборку и заканчивать ремонты дома и в огородах, приусадебных участках.

Ранее скандальный художник-аноним Бэнкси представил новый шедевр. Уличный мастер создал граффити на тему экологии.

День Земли: картинки