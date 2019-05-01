"Путин натягивает страну, а ему-*бальце": в Сети заподозрили Путина в новой пластической операции

Владимир Путин / Reuters

В Сети пользователи в очередной раз заподозрили, что президент РоссииВладимир Путин использует услуги пластических хирургов.

"Подтяжка лица пошла ужасно неправильно", — написал в Twitter блогер Михаил Голуб и опубликовал соответствующее фото.

На кадрах четко заметно родинка, в начале 2000-х находившаяся на щеке Путина Теперь же "забралась" практически под глаз.

"А могла и на спине оказаться", "Вот это натянули", "Глаз на ж*пу — уже реальность", "Доктор, у меня же теперь пуп на лбу! - Зато посмотрите, какой галстук", "Путин натягивает страну, а ему-*бальце", − не отказали себе в удовольствии поязвить пользователи Сети.

Напомним, в Сети потроллили фото Путина-школьника, а также высмеяли крещенское купание президента РФ.