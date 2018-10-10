"Задрот слюнявый": в Сети потроллили фото Путина-школьника

В Интернете высмеяли школьную фотографию Владимира Путина / Reuters

В Сети появилась фотография, на которой нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин запечатлен в возрасте 13 лет, ее потроллили интернет-пользователи.

Снимок был сделан в 1965 году, написал пользователь ЗавПолит в своем Twitter-аккаунте и назвал российского лидера "человеком-подворотней".

‏На фото Путин сидит в окружении других школьников с открытым ртом.

В Интернете высмеяли школьную фотографию Владимира Путина / twitter.com/ZavPolitПутин,13 лет

"Убедительная иллюстрация к определению "задрот". Слюнявый, к тому же", — считает RedKatsingingontheroof. "Гайморит...", — отметил Григорий Кольцов. "Что ж ты маленьким не сдох?", — спросил Хмурый сибиряк.

"Уже тогда обдолбанный)", — пошутил Stepan_Alles. "Пацаны, туда надо послать терминатора", — сострила KISSka69.

В Интернете высмеяли школьную фотографию Владимира Путина / twitter.com/ZavPolitПутин,13 лет

Ранее политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий высмеял Владимира Путина из-за фотографии, на которой президент РФ выглядит почти одного роста с главой Франции Эммануэлем Макроном.