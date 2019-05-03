В США скончался сыгравший Чубакку в Звездных войнах актер

Питер Мейхью получил всемирную известность благодаря роли Чубакки / kino-teatr.ru

На 75-ом году жизни в США умер актер Питер Мейхью, получивший всемирную известность благодаря роли Чубакки из саги Звездные войны.

"Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса", - сообщили в Twitter родственники актера.

У знаменитого актера остались жена Энджи и трое детей.

Как отмечает портал Buzzfeed, в последние годы у Мейхью (его рост — 2,21 м) были проблемы с движениями. В 2018 году ему сделали операцию на позвоночнике.

Мейхью сыграл Чубакку в III-VI фильмах киносаги Звездные войны, а также в фильме 2015 года Звездные войны: Пробуждение силы.

Кроме того, актер создал благотворительный Фонд Питера Мейхью, который собирает средства на борьбу с детской онкологией.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии внезапно умерла 16-летняя актриса.