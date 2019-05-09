Названо возможное место похорон Евгения Крылатова

Евгения Крылатова могут похоронить в Москве на Митинском кладбище, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

Народного артиста Российской Федерации, композитора Евгения Крылатова могут похоронить в столице страны Москве на одном из крупнейших кладбищ — Митинском.

Крылатов может быть похоронен на Митинском кладбище, поскольку там находится родовое захоронение, сообщил ТАСС источник в московской мэрии.

По данным собеседника, участок, на котором могут похоронить Крылатова, а также время похорон, определяются.

"По предварительным данным, Митинское кладбище (место похорон Крылатова — Ред.), так как там находится родовое захоронение. Однако финально это не утверждено…", — отметил источник.

Напомним, Евгений Крылатов умер 8 мая на 86-м году жизни в одной из больниц Москвы. Позже стала известна причина смерти композитора — это двусторонняя пневмония (воспаление легких).