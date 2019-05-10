Ему можно только позавидовать, отличная смерть: что говорят о Доренко российские журналисты

Доренко

Известный журналист, главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко умер 9 мая в Москве. Ему было 59 лет. Значительную часть своей карьеры он работал на телевидении.

Его называли телекиллер, так как в свое время в "Авторской программе Сергея Доренко" он агрессивно критиковал Юрия Лужкова и Евгения Примакова (были потенциальными противниками Владимира Путина на президентских выборах – Ред.).

Последние годы жизни Доренко работал на радио — сначала на Эхе Москвы, позднее — главным редактором Русской службы новостей, а последние пять лет — руководителем радиостанции Говорит Москва.

Следует отметить, что смерть Доренко сильно тронула его коллег по цену. Главред собрал высказывания известных российских журналистов о смерти Сергея Доренко.

Владимир Познер, телеведущий

С Доренко мы были хорошо знакомы, хотя ни в коем случае не близки: его стиль журналистики я считал и считаю неприемлемым. Но он, вне всякого сомнения, был одним из самых ярких, самых талантливых, самых эрудированных журналистов России — в этом для меня нет никаких сомнений.

На фоне мелкотравчатой, серой как портянки, лишенной подлинной личности лизоблюдской журналистики сегодняшнего дня Сергей Доренко смотрится исполином. Лично мне ужасно жалко, что он умер, когда еще полон сил. Это гигантская потеря.

Он позволял себе самые неслыханные высказывания, поэтому в данном случае позволю себе это и я: хоть я атеист, но думаю, что Сергей в аду, где самому сатане он дает жару, выступая по каналу Государственного Преисподнего Вещания.

Думаю, Сергею было бы приятно такое предположение.

Алексей Венедиктов, журналист, главный редактор "Эха Москвы"

Его ненавидели. При всем том, что его власти пытались облизывать, переманивать, соблазнять, они его боялись. Его боялись и ненавидели. Это правда. Он всегда был свой. Он никогда не был чей-то. Он всегда был свой для себя.

Александр Невзоров, ивестный российский публицист, репортер

Автор скандальных документальных и одного художественного фильма Александр Невзоров заявил, что скончавшийся вчера пропагандист Сергей Доренко был бы рад именно такой смерти. Об этом коллега главного редактора радиостанции "Говорит Москва" рассказал в своем ролике, названном "Эпитафия".

"Ну что, Доренко можно только позавидовать. Отличная смерть: на хорошей скорости и на очень классном мотике. Все красиво. Я думаю, что, если бы ему предложили на выбор штук пять разных смертей, он бы выбрал именно эту, насколько я его знаю", — сказал он.

Невзоров подчеркнул, что они с Доренко не любили друг друга, но признал масштабность личности ушедшего.

"Вообще, судьба настоящих динозавров — вымирать. Даже цирковых динозавров СМИ. Они уходят с арены, освобождая еще больше места для шоу лилипутов, среди которых, конечно, есть очень крупные карлики типа Соловьева. Вообще, быть карликом стало модно. С Доренко мы всегда терпеть друг друга не могли, но он молодец. Он не уменьшился, чтобы вписаться в компанию карликов. Здоровенным был — здоровенным и ушел", — добавил он.

Татьяна Толстая, писатель, публицист

Жалко Сергея Доренко. Когда он пришел на "Школу Злословия", у меня было некое предубеждение против него, но он его сломал — своим обаянием, талантом, артистизмом.

Тоня Самсонова, журналист

Доренко приходил к утреннему эфиру в 5 утра, он вообще был жаворонок, вставал в 4, надевал какую-то рокерскую футболку и ехал на работу по пустой Москве, к пяти парковался на Новом Арбате и в 5:15 уже садился готовиться к эфиру. Я поначалу приходила позже. Он приучил меня рано вставать на работу, засветло.

Доренко был человеком утра. Человеком Подъема. Он настраивал на рабочий день, накачивал злобой, бодростью, умом, отвагой, цинизмом. Ненавидел тупых, ненавидел ошибки, ненавидел неточности.

Он что-то странное бормотал, пока думал, как провести эфир, но прямой эфир вызывал выброс адреналина. Мозг прояснялся, он успевал думать на три шага вперед, мгновенно реагировал, управлял всем разговором и гипнотизировал через радиоволну. Все на гигантских скоростях.

Мне кажется, если бы ему предложили, выбери любой день календаря, в который хочешь умереть — он бы выбрал 9 мая.

Дмитрий Киселев, телеведущий

Сергей — это ярчайшая личность в истории отечественной журналистики. Он прошел сложный путь, был изломан 90-ми годами. Как мотылек на огонь, он летел по всем соблазнам телевизионной популярности. Расправлял крылья, когда информационная журналистика на нашем телевидении ощущала свою мощь. Ангелов нет, и я бы предостерег кого бы то ни было от того, чтобы осуждать Сережу. Талантливый, сильный, полный жизнеутверждающей энергии, с большой любовью к России, он много сделал в журналистике, он долгожитель в профессии, его отвага и сила всегда были заразительны. Он останется в истории отечественной журналистики как безусловно яркая личность.

Александр Гордон, журналист

Трудно говорить, но нужно. Мы с Сергеем не были хорошо знакомы, но он был совершенно отчаянный человек во всех проявлениях. Я помню, как я долго ёрничал над ним, когда он на какого-то пенсионера наехал на мотоцикле в Сокольниках. Кто мог знать, что именно на мотоцикле он от нас и уедет… Без всякого сомнения, он был очень талантливым человеком. И ни на кого не обращал внимание. Царствие ему небесное. (комментарий телеканалу 360)

Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ"

Серега был моим другом. Мы работали вместе на RTVi, там и сдружились. С ним легко было дружить, как и легко было воевать. Мне повезло, что у нас сложились отношения мгновенно, потому что не влюбиться в его язык, реакцию, формулировки и обороты речи мне было невозможно. Широкий парень, объятия которого многим были не по силам.

Сережа перерос оба века. Первым из нас. Он был лучшим ведущим программы "Время" в ХХ веке, он стал лучшим в телеграме XXI века. Он — последний из профессии по‑настоящему одержимый пропагандист, который верил и заставлял верить других в свое слово. Ушел 9 мая. В День Победы, успев взглянуть на мирное небо и еще раз предупредив о хрупкости мира. Не верю я, Серега, что ты сейчас над нами не смеешься. А город-то осиротел без тебя мгновенно. Пусть земля тебе будет пухом.

Сергей Пархоменко, журналист

Ужас просто. Он, конечно, невероятно талантливый был человек, и притом умелый. Хотя и злющий, всех вокруг ненавидел. Но даже и ненавидел талантливо и умело.

Временами страшно было рядом с ним находиться, во многих смыслах. Иногда страшно интересно, иногда страшно весело, иногда страшно жалко, иногда страшно жарко. Бывало, что и страшно противно. Иногда просто страшно.

Раз уж было суждено, чтобы его жизнь прекратилась именно сейчас, в конце концов, хорошо, что он убился на мотоцикле, а не просто умер от старости и одиночества, как другим, может быть, предстоит. Так как-то правильнее — по его собственным представлениям о жизни и смерти, мне кажется.

Напомним, ранее Главред сообщал, что у Сергея Доренко осталась молодая жена, с которой они официально оформили отношения в 2013 году, уже после рождения двух дочерей. Это был второй брак журналиста.

Юлия Силявина была намного младше своего мужа, который умер в возрасте 59 лет, - сейчас ей 34 года. Она родом из Омска, работала на радио Русская служба новостей, после чего устроилась ведущей на Говорит Москва, где Сергей Доренко был главным редактором. Тогда он и заметил молодую и амбициозную журналистку.

Вскоре коллеги начали подозревать интимную связь между ними, а когда Юлия забеременела и Сергей бросил первую жену в 2010 году, все окончательно прояснилось.

Журналист тогда оставил все свое имущество, квартиры в Москве и Минске, дома в Подмосковье, и переехал на съемную квартиру. Отметим, что первый раз Доренко женился еще в студенческие годы – его избранницей стала Марина Федоренкова. От первого брака у Сергея Доренко остались две дочери и сын.

Добавим, что Доренко и Силявина воспитывали двух дочерей – Варвару и Варю. Первенец пары родилась в 2010 году, а ее младшая сестренка – годом позднее.

Напомним, ДТП, в котором погиб Сергей Доренко, произошло 9 мая 2019 года. Вскрытие показало, что у телекиллера 90-х были серьезные проблемы со здоровьем сердца. И тот факт, что смерть настигла журналиста в дороге за рулем мотоцикла – трагическое стечение обстоятельств. Несчастье могло произойти с 59-летним мужчиной в любой момент времени.