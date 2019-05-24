В Италии нацгвардейцу Маркиву светит 17 лет тюрьмы

Виталий Маркив / УНИАН

В Италии суд 12 июля вынесет приговор по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в смерти итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году.

"24 мая в Павии состоялось очередное заседание по делу Маркива, во время которого прокурор попросил признать украинца виновным в соучастии в умышленном убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли у Славянскае в 2014 году с мерой наказания в виде 24 лет лишения свободы.

В то же время он предложил учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение под арестом и сократить срок заключения до 16 лет, но добавить 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли", - рассказали в пресс-службе МВД.

Отмечается, что следующее заседание по делу Маркива состоится 14 июня, на нем будут рассматриваться доводы гражданских истцов.

21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, вынесет приговор.

Напомним, Виталий Маркив был задержан итальянскими правоохранителями в городе Болонья в середине лета 2017 года.