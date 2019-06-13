Названы самая опасная и самая безопасная страны мира

Названы самая опасная и самая безопасная страны в мире / sud.ua

Самой безопасной страной в мире по-прежнему остается Исландия. А вот самой небезопасной – Афганистан.

Таковы данные Глобального индекса миролюбивости (Global Peace Index) за 2018 год.

Второй по опасности стала Сирия, державшая пальму первенства в 2017 году. Также пятерка наименее безопасных стран впервые пополнилась Йеменом.

При этом отмечается, что градус военного напряжения в Украине снизился. Она поднялась за голд на две позиции вверх и заняла в рейтинге безопасных стран 150-ю строчку, обогнав Россию (154-я позиция) – но оставшись при этом в красной зоне.

Ранее был обнародован антирейтинг стран по популярности среди туристов. Лидером по росту популярности за десятилетие стали Филиппины.

Напомним, Украина попала в ТОП-10 самых несчастных экономик мира. Наша страна заняла шестое место в антирейтинге.

Ранее сообщалось, что Украина опустилась вниз в индексе свободы СМИ по состоянию на 2019 год, опубликованном международной правозащитной организацией Репортеры без границ.