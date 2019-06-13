Названы самая опасная и самая безопасная страны мира

Пятерка наименее безопасных стран впервые пополнилась Йеменом.
Самой безопасной страной в мире по-прежнему остается Исландия. А вот самой небезопасной – Афганистан.
Таковы данные Глобального индекса миролюбивости (Global Peace Index) за 2018 год.
Второй по опасности стала Сирия, державшая пальму первенства в 2017 году. Также пятерка наименее безопасных стран впервые пополнилась Йеменом.
При этом отмечается, что градус военного напряжения в Украине снизился. Она поднялась за голд на две позиции вверх и заняла в рейтинге безопасных стран 150-ю строчку, обогнав Россию (154-я позиция) – но оставшись при этом в красной зоне.
Ранее был обнародован антирейтинг стран по популярности среди туристов. Лидером по росту популярности за десятилетие стали Филиппины.
Напомним, Украина попала в ТОП-10 самых несчастных экономик мира. Наша страна заняла шестое место в антирейтинге.
Ранее сообщалось, что Украина опустилась вниз в индексе свободы СМИ по состоянию на 2019 год, опубликованном международной правозащитной организацией Репортеры без границ.