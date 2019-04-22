Обнародован антирейтинг стран по популярности среди туристов / vuso.ua

Обнародован рейтинг стран по росту и падению популярности среди туристов за последние десять лет. Составил его журнал Lonely Planet.

Возглавил антирейтинг Египет: его стали искать на 84,8% меньше. Следом идут Тунис (количество поисковых запросов снизилось на 71,2%), потом Турция (на 67,04%) и Франция (на 54,34%).

А вот лидером по росту популярности за десятилетие стали Филиппины: прирост поисковых запросов составил 170,45%. На втором месте оказалась Южная Корея (на 76,11%), за ней идут Саудовская Аравия (на 56,41%) и Казахстан (на 47,83%). В топ также вошли Нидерланды, Тайвань, Польша, Бахрейн, Камбоджа и Индия.

Напомним, Украина попала в ТОП-10 самых несчастных экономик мира. Наша страна заняла шестое место в антирейтинге.

Ранее сообщалось, что Украина опустилась вниз в индексе свободы СМИ по состоянию на 2019 год, опубликованном международной правозащитной организацией Репортеры без границ.

При этом украинский паспорт еще сильнее оторвался от русского в рейтинге свободы передвижения. В Сеть выложили очередную версию рейтингов паспортной свободы передвижения.

Также названо место Киева в рейтинге лучших для жизни городов мира. Первое место присудили австрийской Вене.

Ранее были названы места Украины и РФ среди стран с самым чистым и самым грязным воздухом. В конце списка оказались Бангладеш, Пакистан и Индия.