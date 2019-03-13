Хуже, чем в Уганде, но лучше, чем Питер: названо место Киева в рейтинге лучших для жизни городов мира

13 марта 2019, 14:59

Первое место присудили австрийской Вене.

Киев пробки
Киев оказался в хвосте рейтинга лучших городов для жизни / Униан

Киев оказался в хвосте рейтинга лучших городов для жизни, заняв в нем 173-ю строчку.

При этом украинская столица на одну позицию умудрилась обогнать Санкт-Петербург – но в то же время оказалась хуже Кампалы, города в Уганде, согласно рейтингу международной компании Mercer.

А самым худшим в мире городом по качеству жизни стала столица Ирака – Багдад, которому и досталось 231-е место в списке. Аккурат перед ним расположились город Банги (ЦАР) и столица Йемена Сана.

Читайте также"Припарковался как дерьмо": в Киеве злые пешеходы проучили известного шоуменаЧто касается лучших для жизни мест, то первое место присудили австрийской Вене, второе – швейцарскому Цюриху, а третье – канадскому Ванкуверу. Далее следуют Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.

При создании рейтинга учитывались качество жилищных условий и общественного транспорта, наличие потребительских товаров, социально-политическая и культурная обстановка, наличие развлечений, состояние экономики городов и природные условия.

Ранее были названы места Украины и РФ среди стран с самым чистым и самым грязным воздухом. В конце списка оказались Бангладеш, Пакистан и Индия.

Напомним, в 2016 году Киев попал в топ-10 самых неблагоприятных для жизни городов мира от влиятельного издания The Economist. 

Эксперты The Economist подчеркнули: украинская столица — единственный европейский город в десятке с негативным рейтингом, где присутствуют такие позитивные для оценки показатели как здравоохранение и образование. Так, Киев попал в один ряд с Дуалой (Камерун), Хараре (Зимбабве), Карачи (Пакистан), Алжиром, Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея), Даккой (Бангладеш), Лагосом (Нигерия), Триполи (Ливия) и Дамаском (Сирия).

В то же время главная елка Украины 2018/2019 была названа самой красивой елкой Европы. Второе и третье места было отдано новогодним елкам Вильнюса и Рима.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев рейтинг лучшие города для жизни
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:52
В Газпроме рассказали, на сколько процентов готов Северный поток-2
15:28
БДСМ-группа, блогер-андрогин, "женщина-гора": чем будет удивлять Евровидение-2019 Видео
15:22
"Что взяток не брали – выяснили путем опроса в коридоре?": НАБУ ткнули носом в их промахи в деле по оборонке Видео
15:19
"Борщ из Чебурашки" vs "Лай из соседнего села": Зеленский поглумился над критикой от Тимошенко
14:59
Хуже, чем в Уганде, но лучше, чем Питер: названо место Киева в рейтинге лучших для жизни городов мира Видео
14:51
"Оголтелая русофобская линия": У Путина прокомментировали санкции США насчет его денег
14:20
Американский генерал рассказал, где в Украине и Европе Россия нанесет военные удары
14:16
Зеленский обгоняет Порошенко при любом раскладе: чем интересен новый соцопрос Видео
14:04
Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы
13:52
Синоптик назвала "роскошные" синоптические дни в Украине Видео
13:45
Исчезли счета за газ в платежках: в Нафтогазе забили тревогу из-за монетизации субсидий Видео
13:22
В Мелитополе "лицо" Порошенко забросали яйцами, опубликованы фото
13:19
"На виселицу!": российский журналист рассказал, чем для Путина и Украины обернется крах "лубянского рейха" Видео
13:08
Жеребьевка 1/4 Лиги Европы 2019: когда пройдет и где смотреть
12:51
"Я не виню": Вера Брежнева впервые прокомментировала развод сестры с Цекало Видео
12:44
Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов 2019: когда пройдет и где смотреть
12:25
Часть Украины накроет "знакомый" циклона Franz — синоптик Видео
12:21
Хищения в армии только сплотят жлобо-элиту за право воровать и дальше мнение
12:01
"Филипп очень расстроен, что так дешев": Галкин прокомментировал "заказное убийство" Киркорова Видео
11:55
"Побег Порошенко" высмеяли: в Сети показали, как за президентом "гонится" Путин Фото
11:48
СМИ выяснили, когда и зачем Путин собрался в аннексированный Крым Видео
11:42
"Я украинской певицей не была": Вера Брежнева сделала громкое заявление Видео
11:00
"Взрывная ссора": под Ясиноватой в блиндаже погибли двое военных — СМИ
10:44
Девушка дня Instagram: стройная красотка Сидни Карлсон Фото
10:40
Украинцы превращаются в скрытых коллаборантов России мнение
10:30
В Сети засекли всплеск сбоев в работе Gmail
10:27
"Скоро можно устроить на Красной площади радиационный фон": журналист сообщил о новом оружии Украины Видео
10:14
"Газманов провалился": видео с певцом стало вирусным, но окалазось фейком Видео
09:58
Саакашвили "намылился" в Украину, а в Госпогранслужбе уже дали от ворот поворот Видео
09:49
Юлия Началова в реанимации: певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
09:38
Как Керченский мост превратился в головную боль для самой России мнение
09:29
Все ради Пугачевой: террорист заявил, что убить Киркорова собирался по приказу Галкина
09:28
Военный эксперт рассказал о боеспособности сил "Л/ДНР"
08:56
Не дождались выборов: доллар и евро рванули вверх Видео
08:37
Прошерстить активы Путины: в Конгрессе США приняли ряд документов касательно РФ и Крыма Видео
08:15
Появилась интерактивная карта переходов храмов и соборов в ПЦУ Видео
07:53
"Должны ответить – отвечаем": в НАБУ прокомментировали оборонный скандал Видео
07:29
В Украину возвращаются морозы: синоптики уточнили прогноз до конца недели Видео
07:27
Не делайте коррупцию, расхищение и вымогательство частью украинскости мнение
06:30
Генерал-разведчик назвал условие, при котором РФ может отпустить украинских моряков Видео
06:15
Богини секса: астрологи назвали лучших любовниц среди знаков Зодиака Видео
05:39
Названы темы, интересующие украинок на порносервисе PornHub
05:09
Порошенко нашел замену Гладковскому в СНБО Видео
04:52
Племянница Софии Ротару поразила сеть БДСМ-нарядом Видео
04:19
Названы места Украины и РФ среди стран с самым чистым и самым грязным воздухом Видео
03:31
Новое подорожание: эксперт назвал факторы роста цен на топливо Видео
03:19
"Застрахуй сеструху": Девушка отчекрыжила себе пилой руку ради страховки
03:05
Хватит разврата: Шокированные жестким порно матери снимут "нежный" XXX-фильм для детей
02:40
Диетолог рассказала, какие жиры нужно есть Видео
02:12
День Марины 2019: искрометные поздравления на словах и в открытках Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться