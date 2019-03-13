Хуже, чем в Уганде, но лучше, чем Питер: названо место Киева в рейтинге лучших для жизни городов мира

Киев оказался в хвосте рейтинга лучших городов для жизни / Униан

Киев оказался в хвосте рейтинга лучших городов для жизни, заняв в нем 173-ю строчку.

При этом украинская столица на одну позицию умудрилась обогнать Санкт-Петербург – но в то же время оказалась хуже Кампалы, города в Уганде, согласно рейтингу международной компании Mercer.

А самым худшим в мире городом по качеству жизни стала столица Ирака – Багдад, которому и досталось 231-е место в списке. Аккурат перед ним расположились город Банги (ЦАР) и столица Йемена Сана.

Читайте также"Припарковался как дерьмо": в Киеве злые пешеходы проучили известного шоуменаЧто касается лучших для жизни мест, то первое место присудили австрийской Вене, второе – швейцарскому Цюриху, а третье – канадскому Ванкуверу. Далее следуют Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.

При создании рейтинга учитывались качество жилищных условий и общественного транспорта, наличие потребительских товаров, социально-политическая и культурная обстановка, наличие развлечений, состояние экономики городов и природные условия.

Ранее были названы места Украины и РФ среди стран с самым чистым и самым грязным воздухом. В конце списка оказались Бангладеш, Пакистан и Индия.

Напомним, в 2016 году Киев попал в топ-10 самых неблагоприятных для жизни городов мира от влиятельного издания The Economist.

Эксперты The Economist подчеркнули: украинская столица — единственный европейский город в десятке с негативным рейтингом, где присутствуют такие позитивные для оценки показатели как здравоохранение и образование. Так, Киев попал в один ряд с Дуалой (Камерун), Хараре (Зимбабве), Карачи (Пакистан), Алжиром, Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея), Даккой (Бангладеш), Лагосом (Нигерия), Триполи (Ливия) и Дамаском (Сирия).

В то же время главная елка Украины 2018/2019 была названа самой красивой елкой Европы. Второе и третье места было отдано новогодним елкам Вильнюса и Рима.