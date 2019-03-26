Украинский паспорт еще сильнее оторвался от русского в рейтинге свободы передвижения

Паспорта и ID-карта / Зеркало недели

Паспорт гражданина Украины вновь поднялся в рейтинге престижности паспортов, регулярно составляемом компанией Henley&Partners (с учетом количества стран мира, которые можно посетить без оформления виз).

Благодаря новым упрощениям для украинских туристов в рейтинге паспортов документ гражданина Украины поднялся с 41-й на 40-ю позицию (российский паспорт -на 47-й). Теперь без виз украинцы могут уехать в 128 стран мира.

К слову, среди государств постсоветского пространства выше Украины в рейтинге только прибалтийские страны, для которых безвиз открыт в 180 странах (для эстонцев — 179). Лидерами рейтинга Henley&Partners являются Япония, Южная Корея и Сингапур. Гражданам этих стран открыта дорога в 189 государств мира.

Напомним, ранее Украина еще сильнее оторвалась от России в рейтинге паспортов мира. До этого расширился список стран, куда украинцы смогут ездить без загранпаспортов.



