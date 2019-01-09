Украина еще сильнее оторвалась от России в рейтинге паспортов мира

Паспорт и ID-карта / "ЗН"

Паспорт гражданина Украины занял сорок первую строчку мирового рейтинга, по данным новейшей версии индекса паспортов Henley Passport Index.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты ВВС. По данным составителей рейтинга, обладатели украинских паспортов имеют право на безвизовый въезд в 128 стран мира – наравне с гражданами Самоа и Никарагуа.

Украинский паспорт имеет лучшие позиции среди действующих или бывших членов Содружества независимых государств (СНГ). К слову, Молдова в рейтинге паспортов сейчас расположилась на 46-м месте, а Россия— на 48-м.

Напомним, ранее на госпредприятиии назвали причину задержки выдачи биометрических паспортов украинцам.