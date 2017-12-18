На госпредприятии назвали причину задержки с выдачей биометрических паспортов

Скорость выдачи биометрических паспортов напрямую зависит от мощностей полиграфического комбината "Украина", где в очереди на печать бланков стоит более 600 тысяч заявок.

Такие сведения озвучил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук, сообщает новостное агентство "Интерфакс-Украина".

"Вопрос технический изготовления биометрических паспортов лежит на полиграфкомбинате "Украина". В январе они поставят оборудование, какое-то время уйдет на его наладку. Но долг там накопился. По моим сведениям, было за 600 тысяч уже у них там в очереди на печать. Но точную статистику по количеству паспортов и по вопросу полиграфкомбината - это у них надо спрашивать", - сказал Полищук.

При этом он отметил, что всего на госпредприятии "Документ" было изготовлено более 1 миллиона биометрических паспортов.

Полищук также сказал, что на данный момент ситуация сложилась таким образом – даже на срочные паспорта требуется около месяца, а на несрочные – два-три месяца.

"Все предупреждаются, что сейчас срочная превратилась в месяц вместо 7 дней, а несрочная – вместо 20 дней в 2-3 месяца", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина введет биометрический контроль для иностранцев, представляющих риски для Украины.