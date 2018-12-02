Слабее Барбадоса, но сильнее РФ: Украина попала в рейтинг самых "мощных" паспортов мира

Паспорт Украины занял 28-ое место в рейтинге Arton

Украина заняла 28-е место в рейтинге влиятельности паспортов мира, проведенном компанией Arton.

При этом первое место занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, который открывает для его обладателя право свободного или с получением визы по прибытию посещения 167 стран.

На втором месте оказались паспорта Сингапура и Германия — по 166 стран, третье место разделили сразу 11 стран, граждане которых могут без подготовки посетить 165 стран: Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея, США.

Отметим, что вместе с Украиной 28-е место разделил также паспорт Тайваня. По данным составителей рейтинга, украинский паспорт дает право на безвизовую поездку в 131 страну мира.

/ passportindex.org

Для примера, Россия оказалась лишь на 38-ом месте, однако выше Украины оценили паспорта таких экзотических стран как Маврикий, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины и Барбадоса.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы получили право находиться на территории Антигуа и Барбуды без виз до 90 дней.