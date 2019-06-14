В Италии намерены отсудить у Украины миллионы евро за гибель репортера на Донбассе

Маркив может получить тюремный срок, а Украина будет выплачивать денежную компенсацию / УНИАН

В итальянском городе Павия состоялся суд по делу нацгвардейца Виталия Маркива, который обвиняется в причастности к гибели итальянского фоторепортера на Донбассе пять лет назад.

Как сообщает Радио Свобода, семья погибшего фотографа Андреа Роккелли и журналистские организации поддерживают версию обвинения.

Адвокаты уверяют, что подсудимый Маркив 24 мая 2014 года, выполняя боевую задачу, предоставлял информацию ВСУ о месте пребывания иностранных журналистов на оккупированной тогда боевиками территории у Славянска Донецкой области.

По утверждению стороны обвинения Андреа Роккелли и его напарник россиянин Андрей Миронов погибли в результате выстрелов со стороны горы Карачун, места дислокации украинских войск, а не от атаки пророссийских боевиков.

Читайте такжеВ Италии начали судить нацгвардейца Маркива, обвиняемого в убийствеЗащитница семьи Роккелли, адвокат Алессандра Баллерини обвинила украинскую сторону в равнодушии к делу о гибели итальянского фотографа, что оскорбляет чувства его родных. Защитница требует от суда присяжных назначить уплату компенсации семье Роккелли на сумму 1 млн евро — по 500 тыс. евро для матери и отца погибшего. Для гражданской жены погибшего Баллерини просит 800 тыс. евро, а также денежную выплату для родной сестры фотографа.

Представители журналистских организаций Италии также требуют от Украины выплаты крупной денежной компенсации. Средства они намерены потратить на организацию профессиональных курсов для журналистов в Италии, или использовать их для защиты итальянских журналистов.

Напомним, Виталий Маркив был задержан итальянскими правоохранителями в городе Болонья в середине лета 2017 года.