Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен - замглавы ГПУ

MH17 / REUTERS / Maxim Zmeyev / File Photo

Круг подозреваемых в причастности к уничтожению пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе будет расширен, заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

"Я могу утверждать, что он [круг подозреваемых, — Ред.] будет расширен, но после того, как совместная Международная [следственная] группа будет готова к тому, чтобы эту информацию предоставить общественности", — сказал он в комментарии Радио НВ.

Также Сторожук отметил, что отчет Международной следственной группы и описанные ею обстоятельства совершения преступления были максимально детальными.

Напомним, в крушении боинга MH17 на Донбассе прокуратура Нидерландов обвинила четырех подозреваемых. Трое из них – россияне, еще один – украинец.

Всех объявили в международный розыск.

Как известно, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.