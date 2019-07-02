"Часть кровавого Путина": историк назвал главный компромат на патриарха Кирилла

Главный компромат на патриарха Кирилла — сотрудничество с режимом Владимира Путина, полагает историк / Reuters

Историк церкви Арсен Зинченко сообщил, что главным компроматом на Русскую православную церковь и на ее главу — патриарха Кирилла (Владимир Гундяев), является сотрудничество с режимом президента РФ Владимира Путина.

Филиал РПЦ в Украине — бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата — прямо связана с кровавой войной путинского режима против украинского народа, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, "РПЦ — составная часть кровавого Путина".

"…Церковь — это, прежде всего, простые миряне и священники, которые с верой молятся, ходят в церковь. А эти церковные вельможи всегда были причиной церковных смут, в том числе и в Украинской православной церкви", — отметил эксперт.

Ранее в Сеть попали снимки яхты Паллада патриарха Кирилла, на которых запечатлены никак не духовные практики — видно, что на судне веселится молодежь, в частности, заснята девушка в купальнике.