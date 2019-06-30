"Шлюхи, послушница": фотографии яхты патриарха Кирилла с полуголыми людьми наделали шума

30 июня 2019, 13:13

На снимках, запечатленных в Москве 23 июня, отчетливо видно, что на яхте патриарха Кирилла Гундяева веселится молодежь.

  • На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в бикини altgazeta.ru
  • На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в бикини altgazeta.ru
  • На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в бикини altgazeta.ru
  • На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в бикини altgazeta.ru
  • На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в бикини altgazeta.ru

В Сеть попали снимки яхты Паллада патриарха РПЦ Кирилла, на которой проводилась в этот момент никак не духовная практика.

По информации источника в соцсети, на снимках, запечатленных в Москве 23 июня, отчетливо видно, что на яхте патриарха РПЦ Кирилла Гундяева  веселится молодежь.

Но больше всего внимание на себя обратила девица в откровенном купальнике.

Отметим, название яхты Паллада (языческое имя) в РПЦ обещали заменить на Всецарица, в честь иконы Божьей Матери. Однако за 14 лет владения яхтой так этого и не сделали. 

К слову, 2011 году стоимость яхты оценивали в 4 000 000 долларов.

Так вот, эти фотографии взбудоражили умы пользователей соцсети. Чего только народ не пишет после увиденного на яхте патриарха Кирилла.

"В выходные часто вижу эту яхту. Ходит примерно от Киевского вокзала и дальше, мимо Воробьевых. Контингент всегда разный-то молодые парни с девченками, то более взрослые люди и т.д. Или они арендуют у РПЦ, либо РПЦ арендует у...?!", - рассказал некий tobyboy.

"Яхты и шлюхи. Никакой фантазии. Предел мечтаний чиновника в России. У духовенства те же представления", - отметил некто под ником Циничная училка.

"Блядь какие люди злые все таки. Эти молодая дева - техничка, работающая на яхте, ей жарко, вот и разделась. А парень конечно с гундяем е*ется но очень благочинно и с уважением. Эх вы, люди...", - высказался кто-то под ником Тайное мировое правительство.

"Видать, послушница это. На исповедь приходила. Грехи отмаливала", - предположил Schmidt.

Напомним, ранее сообщалось, в Испании сгорела яхта Владимира Кличко.

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Россия яхта Патриарх Кирилл голые девушки новости России
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