В Испании сгорела яхта Владимира Кличко

Владимир Кличко едва не погиб от пожара / boxingScene.com

На яхте украинского боксера Владимира Кличко возник пожар в Средиземном море. Украинский чемпион отдыхал в Испании вместе с друзьями. Пожар произошел во время перехода с испанского острова Ибица на Мальорку примерно в 11 км от берега. Вовремя подоспевшая береговая охрана эвакуировала всех с загоревшегося судна.

"Будьте осторожны в том, чего вы хотите. Судьба исполнила мое желание, когда я захотел немного адреналина. Наше прогулка на яхте закончилось тем, что она загорелась.

Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Мальорки, а также нашей команде на борту. Члены экипажа сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывести всех на берег как можно быстрее. Не беспокойтесь, с нами все в порядке", - написал 43-летний украинец в Твиттере.

Напомним, недавно Владимир Кличко прокомментировал слухи о своем возвращении на ринг.