Владимир Кличко ответил на призыв к возвращению на ринг

Владимир Кличко пока не раскрывает все карты / klitschko-brothers.com

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко не подтвердил слухи о возвращении на ринг, но и не намерен утверждать, что этого никогда не произойдет.

" Пока мое положение остается прежним. Всегда будут слухи, которые, конечно, мне льстят. Если фанаты действительно хотят увидеть меня на ринге, это здорово. Никогда не говори никогда", - цитирует Владимира портал t-online.de со ссылкой на SID.

Как известно, в марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложилаВладимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг. Эти деньги ему обещали за три поединка. При этом обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече. Позже появилась информация, что сумму предложенного гонорара увеличили до 80 миллионов долларов. Официального ответа от Кличко пока не последовало.

Напомним, последний раз Владимир Кличко выходил на ринг в апреле 2017 года, когда на Уэмбли проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа.

Ранее Владимир Кличко заявлял о том, что может вернуться на ринг исключительно в благотворительных целях.