Владимир Кличко прокомментировал свое "возвращение на ринг"

Владимир Кличко утверждает, что информация о его возвращении на ринг в апреле — спекуляция / klitschko-brothers.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сообщил, что информация о его возвращении на ринг в апреле является спекуляцией.

Экс-чемпион назвал сведения в том, что он возвращается в бокс, ранней первоапрельской шуткой, говорится в его аккаунте в Twitter.

По словам Владимира Кличко, в жизни ему нравятся вызовы, и он действительно чувствует, что все еще полон сил.

"…Недавно многие из вас связывались со мной, желая увидеть, как я возвращаюсь на ринг в апреле этого года, и я благодарен вам за это. Однако я должен назвать подобные спекуляции ранней первоапрельской шуткой", — отметил бывший чемпион.

Напомним, в конце апреля 2017 года в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Владимир Кличко в 11 раунде поединка проиграл чемпиону мира в супертяжелом весе по версии IBF британцу Энтони Джошуа.

Позже наш соотечественник заявил о завершении карьеры. В январе 2019 года известный британский журналист Стив Барс сообщил, что Владимир Кличко может вернуться на ринг.