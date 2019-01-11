"Грандиозное событие": журналист рассказал, когда Владимир Кличко может вернуться на ринг

Владимир Кличко / Facebook.com/KlitschkoOfficial

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко может вернуться на ринг, заявил известный британский журналист Стив Барс.

Новый бой Кличко может провести на знаменитом лондонском Уэмбли в апреле против британца Диллиана Уайта, сообщает BBC.

"Мне все больше кажется, что Джошуа проведет бой с Миллером в США. Тогда либо апрельская дата на Уэмбли (13 апреля) будет перенесена, либо там будет происходить не менее грандиозное событие.

Не знаю, можно ли об этом говорить, но я все чаще слышу об этом. Владимир Кличко возвращается и он снова собирается выйти в ринг. Все чаще я слышу, что он выйдет против большого британского тяжеловеса. Нет, это не Джошуа или Фьюри – это Диллиан Уайт", - заявил Банс.

Напомним, последний раз Владимир Кличко выходил на ринг в апреле 2017 года, когда на Уэмбли проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа.

Ранее Владимир Кличко заявлял о том, что может вернуться на ринг исключительно в благотворительных целях.