Побить достижение Формана: Владимир Кличко заговорил о своем возвращении в бокс

Владимир Кличко / klitschko-brothers.com

Для возвращения в бокс легендарного украинского чемпиона, победителя Олимпиады-1996 Владимира Кличко должно случиться что-то невероятное.

"Должно случиться что-то необыкновенное. Я все еще в форме, но не знаю, как долго смогу находиться в нужных кондициях. Но если в 45-ти или 46-летнем возрасте я буду в соответствующей форме, и у меня будет азарт и жжение внутри, думаю, что этот необычный момент может случиться, чтобы побить существующий рекорд, став самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе", - заявил украинский боксер в интервью телеканалу FOX.

Он напомнил, что сейчас это достижение принадлежит легендарному боксеру Джорджу Форману.

"Но при названных мною условиях, я бы мог подумать об этом", - добавил младший из братьев Кличко.

Напомним, ранее Владимир Кличко заявлял о том, что может вернуться на ринг исключительно в благотворительных целях.