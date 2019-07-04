"Орудие разорвало на*рен": в Минске произошел смертельный салют

4 июля 2019, 10:26

В результате чрезвычайного происшествия, причины которого устанавливаются, погибла 64-летняя женщина.

  • В Минске произошел смертельный салют TUT.BY
  • В Минске произошел смертельный салют TUT.BY
  • В Минске произошел смертельный салют TUT.BY
  • В Минске произошел смертельный салют Пресс-служба Следственного комитета РБ
  • В Минске произошел смертельный салют Пресс-служба Следственного комитета РБ

В среду вечером, 3 июля, в Минске во время праздничного салюта в честь Дня независимости погибла женщина 1955 года рождения.

По данным правоохранителей она наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была смертельно ранена.

По словам очевидцев, пенсионерке в шею попал металлический осколок.

"Женщину зацепило осколком на набережной Свислочи в 10 метрах от меня, где я с ребенком стоял. Детей вокруг было много. Началась паника. Дочь женщины держала мать на руках и пережимала сонную артерию. Что дальше было, не знаю. Увел ребенка от места боевых действий", - рассказал очевидец.

Другой свидетель событий отметил, что осколок был размером со спичечный коробок, а рана от него была слишком глубокой.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

В Следственном комитете Беларуси заявили, что в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий.

"В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Беларуси.

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Беларусь Минск салют погибшая
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