Новый дизайн, упор на сообщества и мини-Tinder: что изменится после самого масштабного обновления Facebook

Это крупнейшие изменения в приложении за последние 15 лет.
Социальная сеть Facebook запланировала самое масштабное обновление мобильной и десктоп-версии за всю свою историю существования с 2004 года.
Facebook отходит от новостной ленты, центральное место занимают события и группы, что в корне изменит порядок взаимодействия пользователей.
Главред предлагает разобраться, какие изменения ждут социальную сеть Фейсбук в ближайшие месяцы.
1. Новый дизайн
Создатели обещают: новый дизайн – проще, быстрее, более захватывающий и сместит акцент с ленты новостей на личное общение пользователей.
Первым делом подвергнется изменениям оформление страниц. С 2004 года сохранялась синяя плашка меню, и вот спустя 15 лет дизайнеры решились сделать ее белой.
Синий цвет останется на логотипе, иконках и некоторых ссылках.
В самой ленте не предвидится масштабных изменений: слева так и останутся группы, справа – список друзей, по центру – сторис и лента новостей. Единственное новшество – меню поиска новых групп, размещенное справа над списком друзей.
2. Сообщества
Самым большим изменением, которое станет центральной функцией Facebook, является новая вкладка сообществ, которая будет находиться в среднем ряду измененной строки меню.
При подключении пользователи теперь получат персонализированную ленту обновлений от своих различных групп, а также рекомендации по присоединению к новым группам в зависимости от их интересов.
Также появится возможность обмениваться контентом напрямую с группами из новостной ленты.
Facebook прилагает согласованные усилия, чтобы сообщества были видны в каждой части приложения, поэтому он начнет продвигать их в таких областях, как Marketplace и Watch.
Он также создает специальные инструменты, адаптированные для групповых типов, например, новый формат листинга для групп, ориентированных на поиск новых рабочих мест, или кнопки покупки, встроенные в прямые трансляции для групп, которые ориентированы на продажу продуктов.
С новым дизайном, компания утверждает, что юзер также сможет публиковать сообщения в любой группе, частью которой он является, из новостной ленты.
3. Messenger
Messenger также не минули обновления – в компании отметили, что приложение станет легче и быстрее, ведь его создают с нуля.
Так, появится возможность добавлять статусы, делиться фотографиями или просматривать видео онлайн с избранным кругом друзей.
4. Secret Crush
На сервисе Facebook Dating появится новая функция - Secret Crush. Можно будет выбрать до девяти друзей в Facebook, к которым пользователь испытывает романтическую симпатию.
Работать она будет, как в приложении знакомств Tinder: если кто-то из друзей отметит взаимностью на уведомление, то создастся пара - личный чат. А если не ответит взаимностью, то и не узнает о симпатии пользователя.
5. Meet New Friends
Существует также новая функция под названием Meet New Friends, которую Facebook распространяет по всему приложению, чтобы помочь людям общаться с незнакомыми людьми, которые имеют общие интересы или реальные связи, например, работают на одного работодателя или посещают одну и ту же школу.
Facebook заявляет, что интегрирует Meet New Friends в дизайн своих новых групп, чтобы помочь людям встретиться, у которых может быть общий интерес в Интернете и реальная связь, чтобы они общались в реальном мире.
6. События
Что касается событий, Facebook уделит большое внимание тому, чтобы помочь юзеру найти события, которые можно сделать в его районе.
Новая вкладка событий теперь будет находиться в меню на стартовой странице. Также на вкладке будет карта с отметками об актуальных событиях поблизости.
Кроме того, дизайн намного более интуитивно понятен и позволяет легко находить новые события, организовывать свой календарь и быстро просматривать события, которые устраивают ваши друзья, и публичные: например, концерты, которые, возможно, заинтересуют пользователя.
7. Marketplace
Еще одно обновление должен получить сервис для онлайн-торговли Facebook Marketplace. Оно заключается в том, что вскоре пользователи соцсети смогут проводить оплату за покупки в приложении прямо через Facebook, включая затраты на пересылку.
Это станет возможным с помощью PayPal - той же системы оплаты, которая используется для внутренних покупок в Instagram.
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