Новый дизайн, упор на сообщества и мини-Tinder: что изменится после самого масштабного обновления Facebook

4 июля 2019, 10:53

Это крупнейшие изменения в приложении за последние 15 лет.

Фейсбук
Фейсбук запланировал крупнейшее обновление / facebook.com

Социальная сеть Facebook запланировала самое масштабное обновление мобильной и десктоп-версии за всю свою историю существования с 2004 года.

Facebook отходит от новостной ленты, центральное место занимают события и группы, что в корне изменит порядок взаимодействия пользователей.

Главред предлагает разобраться, какие изменения ждут социальную сеть Фейсбук в ближайшие месяцы.

1. Новый дизайн

Создатели обещают: новый дизайн – проще, быстрее, более захватывающий и сместит акцент с ленты новостей на личное общение пользователей.

Первым делом подвергнется изменениям оформление страниц. С 2004 года сохранялась синяя плашка меню, и вот спустя 15 лет дизайнеры решились сделать ее белой.

Синий цвет останется на логотипе, иконках и некоторых ссылках.

Новый дизайн соцсети / facebook.com

В самой ленте не предвидится масштабных изменений: слева так и останутся группы, справа – список друзей, по центру – сторис и лента новостей. Единственное новшество – меню поиска новых групп, размещенное справа над списком друзей.

2. Сообщества

Самым большим изменением, которое станет центральной функцией Facebook, является новая вкладка сообществ, которая будет находиться в среднем ряду измененной строки меню.

При подключении пользователи теперь получат персонализированную ленту обновлений от своих различных групп, а также рекомендации по присоединению к новым группам в зависимости от их интересов.

Также появится возможность обмениваться контентом напрямую с группами из новостной ленты.

Сообщества - центральная функция Фейсбук / facebook.com

Facebook прилагает согласованные усилия, чтобы сообщества были видны в каждой части приложения, поэтому он начнет продвигать их в таких областях, как Marketplace и Watch.

Он также создает специальные инструменты, адаптированные для групповых типов, например, новый формат листинга для групп, ориентированных на поиск новых рабочих мест, или кнопки покупки, встроенные в прямые трансляции для групп, которые ориентированы на продажу продуктов.

К группам разной направленности будет индивидуальный подход / facebook.com

С новым дизайном, компания утверждает, что юзер также сможет публиковать сообщения в любой группе, частью которой он является, из новостной ленты.

3. Messenger

Messenger также не минули обновления – в компании отметили, что приложение станет легче и быстрее, ведь его создают с нуля.

Так, появится возможность добавлять статусы, делиться фотографиями или просматривать видео онлайн с избранным кругом друзей.

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facebook.com
В Messenger можно будет смотреть видео онлайн с избранным кругом друзей / facebook.com

4. Secret Crush

На сервисе Facebook Dating появится новая функция - Secret Crush. Можно будет выбрать до девяти друзей в Facebook, к которым пользователь испытывает романтическую симпатию.

Работать она будет, как в приложении знакомств Tinder: если кто-то из друзей отметит взаимностью на уведомление, то создастся пара - личный чат. А если не ответит взаимностью, то и не узнает о симпатии пользователя.

Новая функция - Secret Crush / facebook.com

5. Meet New Friends

Существует также новая функция под названием Meet New Friends, которую Facebook распространяет по всему приложению, чтобы помочь людям общаться с незнакомыми людьми, которые имеют общие интересы или реальные связи, например, работают на одного работодателя или посещают одну и ту же школу.

Facebook заявляет, что интегрирует Meet New Friends в дизайн своих новых групп, чтобы помочь людям встретиться, у которых может быть общий интерес в Интернете и реальная связь, чтобы они общались в реальном мире.

Функция позволит пользователям находить людей, с которыми их что-либо объединяет / facebook.com
Функция позволит пользователям находить людей, с которыми их что-либо объединяет / facebook.com

6. События

Что касается событий, Facebook уделит большое внимание тому, чтобы помочь юзеру найти события, которые можно сделать в его районе.

Новая вкладка событий теперь будет находиться в меню на стартовой странице. Также на вкладке будет карта с отметками об актуальных событиях поблизости.

Кроме того, дизайн намного более интуитивно понятен и позволяет легко находить новые события, организовывать свой календарь и быстро просматривать события, которые устраивают ваши друзья, и публичные: например, концерты, которые, возможно, заинтересуют пользователя.

Юзер сможет найти события близ него / facebook.com

7. Marketplace

Еще одно обновление должен получить сервис для онлайн-торговли Facebook Marketplace. Оно заключается в том, что вскоре пользователи соцсети смогут проводить оплату за покупки в приложении прямо через Facebook, включая затраты на пересылку.

Это станет возможным с помощью PayPal - той же системы оплаты, которая используется для внутренних покупок в Instagram.

Обновится также и Marketplace / facebook.com

Ранее произошел масштабный сбой в Facebook и Instagram: что происходит.

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Фейсбук дизайн
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