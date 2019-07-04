"Путин, руки прочь от Украины": В Риме украинцы встретили Путина пламенным митингом - опубликованы фото

В Риме представители украинской диаспоры организовали акцию протеста против официального визита президента РФ Владимира Путина в находящееся в пределах итальянской столицы государство Ватикан.

Соответствующее сообщение в четверг, 4 июля, опубликовал в Facebook один из организаторов мероприятия − председатель "Христианского общества украинцев Италии" Олесь Городецкий.

Акцию провели в историческом центре Рима – на древней площади Бокка делла Верити (в пер. с итальянского – Уста истины). Около пятидесяти представителей диаспоры выкрикивали лозунги: "Putin go home", "Путин, руки прочь от Украины!".

"Диктатор, который оккупировал часть независимого государства, не достоин такого приема на высоком уровне, как ему устраивает Италия. Выглядит, в Италии забыли, что в Европе идет война, а ее инициатором является именно Путин", — заявил Городецкий.

Напомним, ранее, в 2015-м, во время предыдущего визита в Ватикан Папа Римский Франциск вынужден был целый час ждать встречи с Путиным.