Убежать из дома на 24 часа: в Сети появилась новая страшная игра для детей

В соцсетях появилась новая опасная игра для детей / из открытых источников

Новая страшная игра для подростков под красноречивым названием Пропасть на 24 часа "поселилась" в социальных сетях.

Суть этой опасной "забавы" состоит в том, чтобы подросток пропал на 24 часа. При этом ребенок должен улизнуть из дома и притаиться так, чтобы его никто не мог найти. К слову, инструкцию, как это сделать, подросток получает от администраторов игры в социальных сетях, сообщает издание ERR.

Отметим, многие родители убеждены, что обращаться в полицию можно только на третьи сутки после исчезновения ребёнка. Поэтому пытаются сначала искать ребёнка своими силами и страдают эмоционально, на что и рассчитана игра.

СМИ пишут, что подобные случаи были зафиксированы в Эстонии, хотя сигналы также поступают из других стран.

Читайте также"Синий кит": нацгвардеец отговорил 16-летнюю девочку прыгать с плотины ДнепроГЭСКопы из Европы говорят, что переживаниями близких очень часто пользуются мошенники, которые предлагают в обмен на деньги предоставить информацию о местонахождении ребенка или предлагают организовать спасательную операцию. На самом деле поиски пропавших всегда ведутся бесплатно.

Также копы советуют родителям не скрывать информацию о пропаже ребенка и немедленно обращаться в полицию. Особенно, если исчезновение произошло после конфликта дома.

Напомним, ранее стало известно о новой опасной для подростков игре. Абонент под названием Momо может неожиданно появится в списке контактов подростка и начать отправлять картинки, которые наводят настоящий страх.

Также ранее сообщалось о том, что в центре Киева девушка из "группы смерти" вскрыла себе вены.