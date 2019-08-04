Каспаров назвал единственный реальный "рычаг" давления на Путина

Единственная настоящая реформа в России – уход действующего президента, считает оппозиционер.
Российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сообщил, что единственное реальное давление на президента Российской Федерации Владимира Путина - угроза его власти в РФ.
В России единственная настоящая реформа - уход нынешнего лидера, говорится в открытом письме политика к министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, который приветствовал возвращение российской делегации в ПАСЕ.
По словам Каспарова, чиновник был "категорическим сторонником этого решения, что учитывая огромное влияние Германии в Европе, практически гарантировало его прохождение".
"Когда решение было оглашено, вы сказали: "Это хорошая новость для российского гражданского общества. Россияне должны и дальше иметь возможность добиваться справедливости в Европейском суде"...", - отметил оппозиционер.
Политик подчеркнул, что "после 20 лет все более и более жестокого правления Путина российское гражданское общество практически перестало существовать, использовать его в качестве предлога для умиротворения Путина - отвратительно".Читайте такжеРежим Путина очень быстро катится к гибели - историк
"Единственное реальное давление на Путина - угроза его власти в России. Единственная настоящая реформа уход Путина", - утверждает он.
Ранее Гарри Каспаров спрогнозировал, что Владимир Путин обязательно куда-то пойдет. Оппозиционер отметил, что агрессия является обязательным компонентом кризиса диктатуры, но президент России подошел к рубежу, когда любые его действия наткнутся на новый уровень отпора.