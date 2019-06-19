"Путин у рубежа": Каспаров предупредил, что президент РФ обязательно куда-то пойдет

Владимир Путин обязательно куда-то пойдет, предупредил Гарри Каспаров / Reuters

Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что президент РФ Владимир Путин обязательно куда-то пойдет.

Агрессия — обязательный компонент кризиса диктатуры, но российский лидер подошел к рубежу, когда любые его действия встретят новый уровень отпора, рассказал Каспаров в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, любая диктатура неизбежно связана с нарастанием внутренних проблем, ухудшением уровня жизни, а любой внутренний кризис заставляет диктатора искать внешние фронты для отыгрывания внутренних проблем.

"…Конечно, здесь ничего нового не придумали, путинская диктатура могла гораздо дольше держаться на определенном экономическом уровне за счет нефти и газа. Даже сейчас, несмотря на высокие цены, этого не хватает для поддержания аппетитов неимоверного количества всех чиновников и силовиков", — отметил оппозиционер.

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"Украинская армия гораздо лучше к этому готова и в общем нет никаких оснований предполагать, что жители Харькова или южных областей будут встречать россиян с цветами", — добавил он.

Ранее Гарри Каспаров говорил, что Владимир Путин может отдать приказ о широкомасштабной атаке на Мариуполь Донецкой области только в случае, если это поможет поднять его подупавший рейтинг.