"Путин у рубежа": Каспаров предупредил, что президент РФ обязательно куда-то пойдет

19 июня 2019, 09:54

Любое продвижение российского лидера вглубь Украины будет сопряжено с несопоставимыми потерями, полагает оппозиционер.

Владимир Путин — Владимир Путин обязательно куда-то пойдет, предупредил Гарри Каспаров
Владимир Путин обязательно куда-то пойдет, предупредил Гарри Каспаров / Reuters

Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что президент РФ Владимир Путин обязательно куда-то пойдет.

Агрессия — обязательный компонент кризиса диктатуры, но российский лидер подошел к рубежу, когда любые его действия встретят новый уровень отпора, рассказал Каспаров в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, любая диктатура неизбежно связана с нарастанием внутренних проблем, ухудшением уровня жизни, а любой внутренний кризис заставляет диктатора искать внешние фронты для отыгрывания внутренних проблем.

"…Конечно, здесь ничего нового не придумали, путинская диктатура могла гораздо дольше держаться на определенном экономическом уровне за счет нефти и газа. Даже сейчас, несмотря на высокие цены, этого не хватает для поддержания аппетитов неимоверного количества всех чиновников и силовиков", — отметил оппозиционер.

Читайте также"Смерть Путина": политолог спрогнозировал возврат Украине Крыма и части ДонбассаЧемпион мира по шахматам добавил, что любое продвижение Путина вглубь Украины будет сопряжено с несопоставимыми потерями.

"Украинская армия гораздо лучше к этому готова и в общем нет никаких оснований предполагать, что жители Харькова или южных областей будут встречать россиян с цветами", — добавил он.

Ранее Гарри Каспаров говорил, что Владимир Путин может отдать приказ о широкомасштабной атаке на Мариуполь Донецкой области только в случае, если это поможет поднять его подупавший рейтинг

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия агрессия Гарри Каспаров Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:27
Газпром готовит для Украины зимний цунг-цванг
10:00
Atlas Weekend 2019: программа и участники
09:59
В Минобороны передумали обзывать Зеленского уклонистом
09:54
"Путин у рубежа": Каспаров предупредил, что президент РФ обязательно куда-то пойдет
09:27
"Опасное купание": на Луганщине в больницу попали 15 детей
09:24
Доллар и евро в Украине придушили
09:18
Смерть Мурси будет иметь далеко идущие последствия мнение
08:59
Главные новости 19 июня: новое уголовное производство против Порошенко и основной тормоз "Минска" Фото
08:52
Давление на Зеленского из-за России стало новой стратегией Запада мнение
08:50
Украинцев ждет тепловой рывок перед похолоданием
08:20
Из-за Крымского моста в Керченском проливе будет "полная задница" — ученый Видео
07:55
Волкер назвал главное препятствие для выполнения Минских соглашений Видео
07:39
Традиция "кидка": почему наезд Гройсмана на Порошенко абсолютно логичен мнение
07:36
Платини освободили из-под стражи
07:30
Даша Астафьева без белья заинтриговала в облегающем платье Видео
07:25
"Фальсификация документов": против Порошенко начато новое уголовное производство — Портнов Фото
07:12
Астролог: вскоре из уст Трампа мы услышим фразу "мой друг Зеленский"
07:10
Кубок Америки. Бразилия оступилась на Венесуэле
06:53
Встреча Зеленского и Меркель: президент посрамил своих критиков во Франции мнение
06:22
Когда в 2019 году начинается Петров пост и что нужно запомнить
06:01
Алибасова тайно вывезли из больницы: в Склифасовского опровергают выписку
05:45
"Атомная бомба" Легасова: Человек-мотылёк с Припяти был мутантом с ДНК Нибиру
05:34
"Килограмм костей и вставная грудь": российская телеведущая шокировала сеть фото топлес
05:15
Интимное баловство: как легко вести пошлые и непристойные разговоры в кровати
04:38
Сексолог рассказала, что делать паре с интимными проблемами
04:08
Зарплата одной бумажкой: Венесуэла ввела в обращение купюры в 50 тыс. боливаров
03:57
Модные ногти гель-лаком: 20 идей классного маникюра в домашних условиях Фото
03:53
Марта стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
03:35
Кубок Америки. Перу выгрызла победу у Боливии Видео
03:20
Аппетитные булки: полуголая Седокова похвасталась телом на откровенных фото
02:54
В ЦИК объявили, из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новую Раду
02:33
VISLOVO: Время и Стекло презентовала клип про новый вид тусы Видео
02:24
Стало известно, сколько миллионов Пентагон прольет "золотым дождем" на украинскую армию
02:08
СМИ показали фото предвестника аварии на ЧАЭС: таинственный монстр предупреждал о катастрофе
01:41
В России испугались революции из-за резкого обеднения населения
01:37
В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие и сотни раненых
01:25
Нибиру наскочит на Юпитер: Белопольский оставил послание о вторжении пришельцев
01:11
Предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но привозил туристов в российский Челябинск
00:44
"Воробьиные" ночи и даже ветер утихнет: где в Украине будет жарче всего
00:27
Наши груди – наше оружие: Femen посвящают фильм
18 июня, вторник
23:36
"Есть конкретный план": в Слуге народа по пунктам расписали, как будут бороться с коррупцией
22:51
Зеленский и президент ФРГ обговорили, как будет работать Нормандский формат
22:48
Определились потенциальные соперники Зари в Лиге Европы
22:30
У Зеленского рассказали, каким оружием намерены возвращать захваченный Донбасс
21:16
СМИ вывели на чистую воду российских военных, участвовавших в сбитии малайзиского Боинга
19:58
Сказала, как отрезала: глава Центризбиркома закончила скандал с указом Зеленского о выборах
19:58
Исход визита в Германию: о чем Зеленский договорился с Меркель в Берлине
19:42
В ВСУ рассказали, сколько российских военных таятся вдоль юго-восточной границы
19:03
"Сделаю проклятье на смерть, иди нах*й": чиновница из партии Порошенко влипла в новый скандал Фото
18:51
Лакомиться чаем с груди: Сеть разрывает новый эротический флешмоб
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять