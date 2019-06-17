Каспаров спрогнозировал, при каком раскладе Путин прикажет нападать на Мариуполь

Владимир Путин и Сергей Шойгу / Reuters

Президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о широкомасштабной атаке на Мариуполь лишь в случае, если это поможет поднять его подупавший рейтинг.

Соответствующее мнение озвучил известный российский оппозиционер (и легендарный шахматист) Гарри Каспаров, сообщает Обозреватель.

"Если Путин сочтет, что нужно штурмовать Мариуполь, чтобы поднять свой рейтинг — он это сделает. Но пока, видимо, цифры не дают ему оптимизма, что это решение поможет. Опросы показывают, что население России к войне с Украиной не готово", — заявил он.

Как утверждает Каспаров, Путин и Кремль желают добиться того, чтобы Украины сменила вектор внешней политики.

"Путин не скрывает, что его задачей является разворот Украины с западного направления в империю и все, что он будет делать — это мешать украинцам осуществить сделанный выбор", — подытожил он.

Напомним, ранее Каспаров ответил российским критикам президентских выборов в Украине. До этого он рассказал об "открытии" россиян насчет авантюр Владимира Путина.



