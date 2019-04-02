"Молчите и завидуйте": Каспаров ответил российским критикам президентских выборов в Украине

Гарри Каспаров / УНИАН

В Украине уже 25 лет регулярно меняется власть, при этом народ указывает на дверь своим президентам, заявил экс-чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"Как представитель России я считаю для себя неудобным вмешиваться в этот процесс. Во-первых, потому, что Россия является страной-агрессором, во-вторых, потому, что мы уже забыли, что такое выборы", – подчеркнул он в интервью Delfi TV.

По его словам, пропаганда в РФ пытается заменить внутреннюю повестку дня обсуждением выборов в Украине.

"Власть пытается дискредитировать эти выборы, но граждане, которые смотрят на это, могут задать вопрос: "Как же так? Там есть президент Петр Порошенко, который исчадие ада вообще, диктатор, в Украине фашистское государство. А, пардон, вообще кто там лидирует?.." Украинские выборы начнут сеять сомнения в головах многих людей в России", – добавил Каспаров.

Как ранее сообщалось, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины, в него попадут кандидаты, которые в первом туре заняли первое и второе место. Таким образом, во втором туре выборов 2019 Украина могут встретиться Зеленский и Порошенко.

Напомним, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек.