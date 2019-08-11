Митинг в Москве: всё, что известно

Главред собрал в одном материале главное о митинге в Москве 10 августа: сколько собралось людей, кто был, сколько задержали и зачем вообще было это всё.
Митинг в Москве 10 августа стал самым массовым за последние годы. Что о нем известно.
Митинг в Москве: зачем собирались
Это была протестная акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, то есть за свободные выборы.
Помимо Москвы протестовали и в других городах России.
Митинг в Москве: сколько человек участвовало
Независимые Telegram-каналы сходятся на цифре почти в 50 тысяч человек.
Из знаменитостей на митинг пришли Оксимирон (Oxxxymiron) в футболке: "Свободу Егору Жукову", популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь в российском флаге, а также блогеры Данила Поперечный и Эльдар Джарахов, журналист Леонид Парфенов, писательница Людмила Улицкая.
Также был замечен актер, игравший ментов в сериалах Глухарь и Карпов, Влад Котляровский. Он сделал особый вклад в мероприятие: силовики делали с ним селфи.
На проспекте Сахарова в центре Москвы в поддержку митинга выступили рэпер Фейс (Face), группа "Кровосток" и IC3PEAK. И даже Парфенов зачитал со сцены рэп.
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Митинг в Москве: сколько задержали
В Москве задержали 229 человек, включая 10 детей.
Людей в Москве начали задерживать после того, как Борис Золотаревский, глава штаба незарегистрированного кандидата Ивана Жданова, призывал собравшихся "прогуляться до Китай-города", где находится Администрация президента. А вот в Питере задержания начались намного раньше.
Читайте также"Этому байкеру ху*ву всё до п*зды": пока РФ бунтует и горит – Путин катается по Крыму на байкеВ целом, в четырех городах РФ включая столицу, ОМОН насобирал "урожай недовольных" в 325 человек:
- в Петербурге – 81 задержанный,
- в Ростове-на-Дону – 13 человек,
- в Брянске – двое.
К вечеру уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заверил, что большинство из задержанных в Москве детей "уже отпустили".
Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин заявил, что было "много немотивированных задержаний".
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Митинг в Москве: пострадавшие
К медикам за помощью, по официальным данным, обращались четыре раза.
"Все обращения были связаны с обострением хронических заболеваний, медицинская помощь была оказана на месте. Обращений по поводу травм зафиксировано не было", – отчитались в департаменте здравоохранения Москвы.