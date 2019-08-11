Митинг в Москве: всё, что известно

11 августа 2019, 01:15

Главред собрал в одном материале главное о митинге в Москве 10 августа: сколько собралось людей, кто был, сколько задержали и зачем вообще было это всё.

Митинг в Москве 10 августа
Митинг в Москве 10 августа / Telegram-канал Mash

Митинг в Москве 10 августа стал самым массовым за последние годы. Что о нем известно.

Митинг в Москве: зачем собирались

Это была протестная акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, то есть за свободные выборы.

Помимо Москвы протестовали и в других городах России.

Митинг в Москве: сколько человек участвовало

Независимые Telegram-каналы сходятся на цифре почти в 50 тысяч человек.

Из знаменитостей на митинг пришли Оксимирон (Oxxxymiron) в футболке: "Свободу Егору Жукову", популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь в российском флаге, а также блогеры Данила Поперечный и Эльдар Джарахов, журналист Леонид Парфенов, писательница Людмила Улицкая.

Также был замечен актер, игравший ментов в сериалах Глухарь и Карпов, Влад Котляровский. Он сделал особый вклад в мероприятие: силовики делали с ним селфи.

На проспекте Сахарова в центре Москвы в поддержку митинга выступили рэпер Фейс (Face), группа "Кровосток" и IC3PEAK. И даже Парфенов зачитал со сцены рэп.

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Митинг в Москве: сколько задержали

В Москве задержали 229 человек, включая 10 детей.

Людей в Москве начали задерживать после того, как Борис Золотаревский, глава штаба незарегистрированного кандидата Ивана Жданова, призывал собравшихся "прогуляться до Китай-города", где находится Администрация президента. А вот в Питере задержания начались намного раньше.

Читайте также"Этому байкеру ху*ву всё до п*зды": пока РФ бунтует и горит – Путин катается по Крыму на байкеВ целом, в четырех городах РФ включая столицу, ОМОН насобирал "урожай недовольных" в 325 человек:

  • в Петербурге – 81 задержанный,
  • в Ростове-на-Дону – 13 человек,
  • в Брянске – двое.

К вечеру уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заверил, что большинство из задержанных в Москве детей "уже отпустили".

Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин заявил, что было "много немотивированных задержаний".

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Митинг в Москве: пострадавшие

К медикам за помощью, по официальным данным, обращались четыре раза.

"Все обращения были связаны с обострением хронических заболеваний, медицинская помощь была оказана на месте. Обращений по поводу травм зафиксировано не было", – отчитались в департаменте здравоохранения Москвы.

Митинг в Москве: фото и видео

  • Фейс выступает на митинге в Москве Reuters
  • IC3PEAK выступает на митинге в Москве Reuters
  • Оксимирон пришел на митинг в Москве Reuters
  • Митинг в Москве 10 августа 2019 Reuters
  • Людей задерживают на митинге в Москве 10 августа 2019 Reuters
  • Людей задерживают на митинге в Москве 10 августа 2019 Reuters
  • Людей задерживают на митинге в Москве 10 августа 2019 Reuters
  • Митинг в Москве 10 августа 2019 Reuters
  • Митинг в Москве 10 августа 2019 Reuters
  • На фото: Юрий Дудь, Фейс, Шило (Кровосток) и Леонид Парфенов, Данила Поперечный. Московские новости

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