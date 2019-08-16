Украинского бизнесмена в РФ обвинили в мошенничестве и дали 9 лет тюрьмы

Олег Мкртчан / sport-express.ru

Одного из основателей металлургической компании Индустриальный союз Донбасса Олега Мкртчана Московский городской суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Украинского бизнесмена осудили на 9 лет по ч. 4 статьи 159 УК России, сообщает РБК.

"Суд постановил назначить Мкртчану наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 900 тыс. руб.", — сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Она добавила, что суд удовлетворил гражданский иск Фонда промышленных активов (организация учреждена ВЭБом, передавшим ей "плохие" долги украинских заемщиков) о взыскании с Мкртчана более 198 млрд руб., также сохранен арест на имущество осужденного.

Отмечается, что рассмотрение дела Мкртчана проходило в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку его материалам был присвоен гриф "секретно".

Напомним, ранее сообщалось о том, что после ареста Мкртчан заявил о выходе из украинского гражданства.