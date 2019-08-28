Эксперт рассказал, какими проблемами озадачены строители Северного потока-2

строительство Северного потока-2 / Reuters

Эксперт Игорь Юшков (ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности) рассказал, с какими проблемами сталкиваются строители газопровода Северного потока-2.

"В начале сентября датчане всё-таки должны дать какой-то ответ. Если это будет согласие, то, соответственно, трубоукладчики немедленно начнут работу, она продлится около четырех недель", — заявил он в комментарии радиостанции Sputnik.

По словам Юшкова, строителям нужно обязательно закончить по меньшей мере одну нитку Северного потока-2 − для того, чтобы подать в Европу нужные объемы газа уже в I финансовом квартале 2020-года.

Напомним, ранее Россия изменила маршрут Северного потока-2 из-за Дании. Позднее

в Германии разъярились из-за наезда США на Берлин и Северный поток-2.