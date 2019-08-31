И на Трампа бывает проруха: 73-летний президент США засветил секретный снимок

Дональд Трамп опубликовал секретный снимок / GettyImages

73-лений президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оказался в центре внимания из-за публикации в соцсети снимка военного объекта в Иране, который, вероятно, не был предназначен для публикации в публичном пространстве.

По информации, в пятницу, 30 августа, Трамп, который вышел из ядерной сделки с Ираном, чтобы досадить Бараку Обаме, разместил на своей странице в Twitter сообщение, в котором заявил, что США не имеют никакого отношения к взрыву ракеты в Иране. Под сообщением лидер США прикрепил фотографию засекреченного спутникового снимка.

Чуть позже, во время общения с журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что имел право опубликовать фотографию.

Отметим, экспертов по нацбезопасности шокировало хорошее качество снимка, ведь в таком виде они практически не публикуются.

"Я вообще-то не должна была бы увидеть что-то настолько качественное. Президент не должен распространять такое. Я честно никогда не видела столь четкого изображения", - сказала експерт центра Open Nuclear Network Мелисса Ханам, передает Европейская правда со ссылкой на информацию телеканала CNBC.

По словам эксперта, этот сним был, скорее всего, снят с высотного летательного аппарата с технологией трекинга, например RC-135S Cobra Ball или с аппарата похожего типа.

Поскольку речь идет о снимке секретного объекта в Иране, эксперт по нераспространению ядерного оружия и редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускает, что публикация снимка "может иметь глобальные последствия", и считает ее "безответственностью высшей степени".

Отметим, что под сообщением Трампа начался словесный ураган.

"Уважаемые генералы США: Пожалуйста, не говорите больше Трампу, чем вы занимаетесь, если только вы не хотите, чтобы Трамп заходил в Twitter, как вот сейчас, и хвастался секретными операциями США. Трамп, должно быть, подвергает риску жизнь американских секретных работников в Иране!", - высказался один из пользователей Сети.

"Только Трамп будет троллить Иран, раскрывая секретную информацию, что США сделали это", - сказал другой пользователь Сети.

"Вы сделали снимок с айфона секретной фотографии разведки?", - спросил еще один пользователь.

Напомним, ране сообщалось, США готовятся к силовому сценарию по Ирану. Введя санкции против министра иностранных дел Ирана, Штаты фактически показали всем, что дипломатия им не нужна, и лишний раз доказали, что в переговорах они не заинтересованы.