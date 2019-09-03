У берегов Калифорнии сгорело судно: 34 погибших

3 сентября 2019, 02:03

Спаслись лишь пятеро членов экипажа.

В 18 км от берега загорелось судно / Фото: SBCFireInfo

В США у берегов Калифорнии в ночь на 2 сентября произошел пожар на судне Conception, что повлекло гибель 34 пассажиров.

Как сообщает телеканал KTLA, спастись удалось лишь пятерым членам экипажа.

Судно отправилось в круиз для дайверов 31 августа, вернуться планировали 2 сентября. Однако возле округа Вентура в районе Санта-Круз возник пожар, когда корабль находился в 18 метрах от берега на якоре.

Всего на борту находилось 39 человек, пятерым удалось спастись, их подобрало проходившее мимо судно The Grape Escape.

Спасатели начали поиски тел. На берег уже доставили четверых погибших.

Причина пожара пока неизвестна. Очевидцы утверждают, что судно то затухало, то воспламенялось снова, очевидно, из-за утечки топлива на борту.

Напомним, команда исследователей из Atlantic Productions впервые за 15 лет посетила на дне Атлантического океана затонувший в 1912 году пассажирский лайнер Титаник.

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пожар судно новости США
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