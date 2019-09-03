У берегов Калифорнии сгорело судно: 34 погибших

В 18 км от берега загорелось судно / Фото: SBCFireInfo

В США у берегов Калифорнии в ночь на 2 сентября произошел пожар на судне Conception, что повлекло гибель 34 пассажиров.

Как сообщает телеканал KTLA, спастись удалось лишь пятерым членам экипажа.

Судно отправилось в круиз для дайверов 31 августа, вернуться планировали 2 сентября. Однако возле округа Вентура в районе Санта-Круз возник пожар, когда корабль находился в 18 метрах от берега на якоре.

Всего на борту находилось 39 человек, пятерым удалось спастись, их подобрало проходившее мимо судно The Grape Escape.

Спасатели начали поиски тел. На берег уже доставили четверых погибших.

Причина пожара пока неизвестна. Очевидцы утверждают, что судно то затухало, то воспламенялось снова, очевидно, из-за утечки топлива на борту.

#LASD SEB/ESD divers deployed into the water off of Santa Cruz Island by LASD Air Rescue 5 to assist @USCG@USCGLosAngeles with the search for multiple people missing from a dive boat that caught fire and sank this morning. pic.twitter.com/Lixjt1jXh5 — SEB (@SEBLASD) September 2, 2019

Напомним, команда исследователей из Atlantic Productions впервые за 15 лет посетила на дне Атлантического океана затонувший в 1912 году пассажирский лайнер Титаник.