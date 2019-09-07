Украину тоже отметили: назван победитель Венецианского фестиваля

Валентин Васянович стал лучшим в программе Горизонты / Фото: Twitter/ Biennale di Venezia

Золотого льва Святого Марка Венецианского кинофестиваля в нынешнем году удостоился новый фильм Тодда Филлипса Джокер с Хоакином Фениксом в главной роли.

Как сообщается на официальной странице фестиваля в Twitter, гран-при вручили новой ленте Романа Полански Офицер и шпион.

Сюжет Джокера, по утверждению создателей, сильно отличаться от оригинальных комиксов вселенной DC.

"Мы не опирались на комикс, и это может разозлить зрителей", — рассказал о своих опасениях режиссер.

Лучшим в программе Венецианского кинофестиваля Горизонты назван фильм Атлантида украинского режиссера Валентина Васяновича. Лента рассказывает о событиях на Донассе, который, согласно сценарию, вернулся в состав Украины. Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Ранее он был известен, как оператор нашумевшего фильма Племя.

Горизонты — это одна из официальных программ Венецианского кинофестиваля, которая считается второй по престижности после основной.

Напомним, 76-й по счету Венецианский кинофестиваль 2019 года открылся в среду 28 августа на итальянском острове Лидо.