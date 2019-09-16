В МИД России раскрыли важный факт о "кроте" ЦРУ под носом у Путина

"Крот" ЦРУ Олег Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне, сообщила Мария Захарова / Пресс-служба "Единой России"

Экс-сотрудник администрации президента Российской Федерации Владимира Путина Олег Смоленков, которого СМИ назвали "кротом" Центрального разведывательного управления США, работал и в посольстве РФ в Вашингтоне.

Смоленков занимался хозяйственными вопросами, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью Telegram-каналу Расстрига.

По словам собеседницы, она не знала лично возможного "крота" и не пересекалась с ним.

"Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне… Единственное, что я знаю из "личностных оценок сослуживцев", что он занимался хозяйственными вопросами", - заявила представительница МИДа.

Читайте такжеСМИ узнали подробности бегства из России "крота" ЦРУРанее сообщалось, что в 2017 году ЦРУ вывезло из России агента, который в течение 10 лет передавал США важную информацию, в частности, сведения о вмешательстве россиян в американские президентские выборы в 2016-м. Потом выяснилось, что "кротом" является Олег Смоленков.