Журналист сказал, чего Путин боится в тысячу раз больше террористов

Владимир Путин очень боится, что его подменят, считает журналист / Reuters

Российский публицист и журналист Леонид Радзиховский полагает, что у президента РФ Владимира Путина нет двойников.

Для главы РФ тот факт, что его кто-то подменит, психологически является в тысячу раз большей опасностью, чем террористы, написал эксперт в блоге на Обозревателе.

Радзиховский отметил, что разговоры о "двойниках" российского лидера – "совершенно неприличный анекдот".

"…я думаю, что Путин с его болезненными страхами самых разных вещей, с болезненной подозрительностью - последний человек в мире, который допустит, чтобы его кто-то где-то подменял", - добавил автор.

Читайте также"Одни штаны на всех?": в РФ Путина подловили на использовании двойникаНапомним, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев считает, что у Владимира Путина нет двойников, поскольку для президента страны слишком опасно оказаться в такой подвеске.