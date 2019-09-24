"Бриллиантовые слезы": в Армении девушка плачет кристаллами

Каждый день из своих глаз девушка достает более 50 кристаллов.
В Армении есть необычная девушка, которая плачет кристаллами. 22-летняя Сатеник Казарян два месяца назад обнаружила в глазах необычные острые и жесткие образования.
Девушка обратилась к врачам – но те разводят руками: патология не уникальная, но крайне редкая, передает Sputnik Армения.
Поставить диагноз пока не удается, поэтому из своих глаз Казарян ежедневно достают более 50 кристаллов. Медики утверждают: несмотря на то, что они раздражают слизистую оболочку глаза девушки, не представляют непосредственной физической угрозы.
"Ощущается сильная боль в области глаз. Думали, скоро пройдет – но нет, это продолжается", - рассказывает Казарян.
Медики предполагают, что образование кристалликов может быть вызвано повышенной концентрацией солей, которые содержатся в слезной жидкости.
При нарушении обмена веществ подобные кристаллы могут образовываться в печени и почках. В связи с этим девушке необходимо пройти максимально полное обследование.