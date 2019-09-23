"Позиция сельской невинной девушки": политолог пояснил место Украины в конфликте Трампа и Байдена

Эксперт полагает, что Трамп использует Зеленского в своих интересах / коллаж ЗН

Директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко высказал мнение, что Украина оказалась втянута в историю с президентом США Дональдом Трампом и его главным соперником на предстоящих выборах Джо Байденом, поскольку имеет низкую геополитическую ответственность.

"Поэтому и Россия, Кремль, Путин имеют право нагло требовать легализации сепаратизма в Донецке через формулу Штайнмайера, и Вашингтон в лице Трампа имеет право требовать свои "хотелки" – выдачу компромата на наиболее серьезного депутата-демократа Байдена. Это разные вещи, но такое можно вытворять только с Украиной, пользуясь тем, что у нас еще безнадежно молодой президент", - цитирует политолога InfoResist.

По словам Небоженко, Зеленский пока не знает, какое окончательное решение необходимо принять. Однако он может определиться к началу следующего года.

"Ну он выбрал позицию сельской невинной девушки, он затягивает выборы между двумя будущими насильниками. Но ему придется принимать решение и по американскому вопросу. Если еще с Путиным он еще может затянуть какое-то время, то для Трампа, для раскрутки скандала против Байдена нужно как можно быстрее получить информацию", — отметил эксперт.

Читайте также"Они принципиально разные": экс-советник Путина сравнил президентов Зеленского и ТрампаНебоженко подчеркнул, что не исключено принятие Зеленским ошибочного решения. Причина просто – мировые лидеры хотят банально использовать Украину в своих интересах.

"Здесь вот такой парадокс, что, допустим, республиканец Трамп требует компромат на Байдена, но этот же компромат будет доказательством для демократов и конгресса давления Трампа на невинного Зеленского, а это может быть основанием для импичмента. Так что Зеленского используют в любом случае", — резюмировал Небоженко.

Напомним, Конгресс США начал широкомасштабное расследование в отношении главы Белого дома Дональда Трампа. Речь идет об информации, распространенной СМИ, о том, что для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена, который является его главным конкурентом на предстоящих выборах, Дональд Трамп якобы давил на украинского президента Владимира Зеленского. В частности, одним из методов давления на официальный Киев было обращение администрации Трампа к Пентагону о пересмотре военной помощи для Украины.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский с 23 по 26 сентября будет находиться в США и примет участие в работе сессии Генассамблеи ООН.