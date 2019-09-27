"Остался гнойник после распада СССР": российский писатель отличился бреднями о разделе Украины

Сергей Лукьяненко призвал разделить Украину / Фото: Facebook/Sergei Lukyanenko - Club

Российский писатель-фантаст и автор Дозоров Сергей Лукьяненко разразился бреднями о разделе Украины на два региона по примеру Чехословакии.

Об этом он заявил во время визита в оккупированный Донецк в интерсью телеканалу Юнион.

"Огромные части России, единого общего российского государства были в свое время от России оторваны, отторгнуты, искусственно прирезаны, названы частью другого государства и так далее. То есть остался такой гнойник, нарыв после распада СССР, который все это держал и цементировал вместе. Но когда СССР распался, остался замороженный тлеющий конфликт, и было понятно, что рано или поздно он разгорится", - заявил Лукьяненко.

Писатель посоветовал властям Украины поступить "честно и разумно" - а это, по его мнению, значит провести референдум.

"В такой ситуации, самое честное и разумное, что должно было сделать государство, в котором это произошло, я сейчас имею в виду Украину, это провести референдум, дать какую-то широчайшую автономию, чтобы возникло взаимопонимание между регионами, либо действительно отпустить, как Чехия и Словакия спокойно и мирно расстались и живут. Но, к сожалению, этого не произошло", – считает писатель.

Любопытно, что Лукьяненко также восхитился оккупированным и опустевшим ранее городом-миллионником Донецком: "несмотря на все особые условия, город продолжает жить, учиться, что здесь люди по-прежнему любят литературу, искусство, книги".

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