Вышел финальный трейлер фильма "Черновик" по роману Лукьяненко

Sony Pictures обнародовала финальный трейлер фильма "Черновик".

Фильм является экранизацией одноименного фантастического романа российского фантаста Сергея Лукьяненко.

По сюжету, молодой москвич Кирилл выясняет, что существует несколько параллельных миров. При этом он становится проводником между ними.

Главные роли в "Черновике" исполнили Никита Волков, Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Режиссером картины выступил Сергей Мокрицкий ("Битва за Севастополь").

Премьера ленты назначена на 25 мая 2018 года.

Ранее в Сети появился новый трейлер фантастического экшена "Соло: Звездные Войны. Истории". В Украине картина выйдет на экраны 24 мая 2018 года.

Также вышел трейлер легендарного фильма "Человек, который убил Дон Кихота" с украинской актрисой.

Кроме того, появился трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада". Премьера сериала намечена 22 апреля 2018 года.

Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Тайна дома с часами", премьера которого запланирована на октябрь 2018 года.

Напомним, по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал, появился трейлер. Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

Кроме того, вышел первый трейлер нового фильма "Мэрри Поппинс возвращается" с Эмили Блант. Лента станет продолжением фильма, вышедшего в 1964 году, с Джули Эндрюс в главной роли.

Также в Сети появился трейлер фильма "8 подруг Оушена". Мировая премьера ленты запланирована на начало июня следующего года.