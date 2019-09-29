Ужасная смерть на карусели: американские горки "выплюнули" двух человек

Американские горки убили людей / скриншот

Ужасный случай произошел в парке аттракционов в Мехико, в очередной раз доказав, что карусели могут быть смертельно опасными.

По информации, в субботу, 28 сентября, на американских горках сошел с рельс вагончик, что привело к гибели людей.

Стало известно, что два человека выпали из последней кабинки вагончика. Шансов выжить не было, обычное развлечение для них оказалось фатальным.

Отметим, в настоящее время дело направлено в прокуратуру, где уже началось расследование причин произошедшего, передает Би-би-си.

При этом Администрация парка уже выразила соболезнования родным и близким погибших.

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