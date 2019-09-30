Украинская диверсия: москвич умер, пожирая гигантский кусок сала в темноте

Cало. Иллюстративное фото / Landlord

56-летний житель столицы РФ умер от удушься, подавившись куском громадным куском сала.

Соответствующее сообщение опубликовал портал МК. Инцидент произошел в доме на Профсоюзной улице. Мужчина около 19.00 29 сентября сел выпивать и ужинать в своей комнате. Лампочка недавно перегорела, поэтому он трапезничал под свет от телевизора.

Его сын со своей девушкой находились в соседней комнате. Внезапно мужчина захрипел и стал задыхаться, после того как пытался проглотить слишком большой кусок сала. Пища застряла глубоко в глотке.

Приезд врачей скорой помощи не помог. Медики извели сало из глотки пострадавшего, однако тот все равно скончался от удушья.

Напомним, ранее украинцы пытались контрабандой вывезти в Беларусь почти тонну сала.