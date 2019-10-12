Это уже не вопрос времени: эксперт рассказал о китайской угрозе для России

Китайцы в Сибири активно развивают бизнес / Фото reddit.com

Пока в России у власти находится Владимир Путин, спор с Японией из-за Курильских островов ничем не закончится. Хозяин Кремля удерживает ситуацию стабильной, а Япония на обострение не пойдет. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Если два-три месяца назад Япония педалировала эту тему (Курильских островов, - ред.) и едва ли не выдвигала России требования, то сегодня она решила пойти по пути китайской философии и занять позицию выжидания – когда эмир сдохнет, ишака не нужно будет учить разговаривать", - сказал Жданов во время чата на Главреде.

Что касается вопроса китайской экспансии, то он уже решен, считает эксперт.

"У меня есть знакомые, которые живут в Благовещенске Амурского края. Они говорят, что, если еще десять лет назад в Благовещенске был один китайский ресторан, то сегодня – один русский ресторан. И только одна газета там сегодня выходит на русском языке, а остальные – либо на китайском, либо на местных языках и наречиях. Это очень показательно", - рассказал Жданов.

Кроме того, по его словам, в китайских учебниках детям уже пишут, что Сибирь – это территория Великого Китая.

"Вопрос поглощения Китаем России – это уже не вопрос времени. Это – вопрос сегодняшнего дня. Главный вопрос – где Китай остановится?", - резюмировал Жданов.

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Напомним, в июле на официальном сайте Большой двадцатки (G20) выложили видеозапись, в которой Южные острова Большой гряды Курильских островов значатся как часть Японии. Кроме того, на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года Южные Курилы также обозначены как часть Японии.