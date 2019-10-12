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Это уже не вопрос времени: эксперт рассказал о китайской угрозе для России

12 октября 2019, 05:38

В китайских учебниках уже пишут, что Сибирь – это территория Великого Китая.

китайцы
Китайцы в Сибири активно развивают бизнес / Фото reddit.com

Пока в России у власти находится Владимир Путин, спор с Японией из-за Курильских островов ничем не закончится. Хозяин Кремля удерживает ситуацию стабильной, а  Япония на обострение не пойдет. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Если два-три месяца назад Япония педалировала эту тему (Курильских островов, - ред.) и едва ли не выдвигала России требования, то сегодня она решила пойти по пути китайской философии и занять позицию выжидания – когда эмир сдохнет, ишака не нужно будет учить разговаривать", - сказал Жданов во время чата на Главреде.

Что касается вопроса китайской экспансии, то он уже решен, считает эксперт.

"У меня есть знакомые, которые живут в Благовещенске Амурского края. Они говорят, что, если еще десять лет назад в Благовещенске был один китайский ресторан, то сегодня – один русский ресторан. И только одна газета там сегодня выходит на русском языке, а остальные – либо на китайском, либо на местных языках и наречиях. Это очень показательно", - рассказал Жданов.

Кроме того, по его словам, в китайских учебниках детям уже пишут, что Сибирь – это территория Великого Китая.

"Вопрос поглощения Китаем России – это уже не вопрос времени. Это – вопрос сегодняшнего дня. Главный вопрос – где Китай остановится?", - резюмировал Жданов.

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Напомним, в июле на официальном сайте Большой двадцатки (G20) выложили видеозапись, в которой Южные острова Большой гряды Курильских островов значатся как часть Японии. Кроме того, на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года Южные Курилы также обозначены как часть Японии.

 

Россия Китай Сибирь Владимир Путин Олег Жданов Курилы новости России
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