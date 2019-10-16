В США стартовали продажи IQOS

iQOS/ getnews.jp

После двух лет регуляторных согласований в США стартовали продажи систем нагревания табака IQOS. Об этом сообщает CNBC.

Первый магазин IQOS открылся в центре Атланты в прошлую пятницу.

Как отмечает CNBC, время для начала продаж выбрано как нельзя лучше. Дело в том, что в США в течение нескольких последних месяцев наблюдалась паника вокруг болезней, связанных с вейпингом электронных сигарет.

В отличие от электронных сигарет, в системах нагревания табака используется абсолютно другой принцип – нагревания табака, а не никотиносодержащей жидкости.

Кроме того, в отличие от электронных сигарет, по IQOS есть позитивное решение Администрации по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration - FDA). Напомним, в апреле 2019 г. Администрация дала разрешение на продажу IQOS в США.

Одновременно FDA установила четкие и жесткие маркетинговые требования с целью гарантировать, что новые системы будут таргетированы исключительно на взрослых курильщиков и не попадут в руки детей и подростков.

В своем решении Food and Drug Administration упомянула, что данные системы позволяют снизить риски от курения, поскольку в процессе нагревания табака (а не сгорания, как в обычных сигаретах) выделяется значительно меньше токсических веществ.

Так, в решении Администрации сказано, что "воздействие монооксида углерода в IQOS сравнимо с воздействием окружающей среды, а уровни содержания акролеина и формальдегида соответственно на 89–95% и на 66–91% ниже, чем у сжигаемых сигарет".

"Обеспечить проведение надежной предпродажной оценки новых табачных изделий в FDA — важная часть нашей миссии по сокращению заболеваемости и смертности, связанных с потреблением табака. Разрешение на новые табачные изделия не означает, что они безопасны. Но они целесообразны для защиты здоровья людей, учитывая риски и выгоды для населения в целом. Речь о том, как эти продукты могут повлиять на потребление никотина и табака молодежью и о возможности совершеннолетних курильщиков полностью отказаться от сгораемых сигарет", – сообщил директор Центра по контролю над табачными изделиями FDA Митч Целлер.

И хотя эксперты упоминают, что есть необходимость дополнительных исследований долгосрочного влияния IQOS на организм человека, они соглашаются, что "снижение систематического влияния по 15 биомаркерам влияния, которое наблюдалось при переходе с сигарет на системы нагревания табака, может привести к снижению вероятности заболеваний, связанных с курением".

На данный момент, системы нагревания табака IQOS продаются в 49 странах, в т.ч. и в Украине. Выход IQOS на мировой рынок состоялся еще в 2014 г. – со стартом продаж в Японии и Италии. В США продажи IQOS осуществляет эксклюзивный лицензиат Altria Group.