Глава Минэнерго США, который оказывал влияние на Нафтогаз, уйдет в отставку

По данным СМИ, Рик Перри проталкивал в совет Нафтогаза человека Януковича / Reuters

Глава министерства энергетики США Рик Перри, который, по данным СМИ, предлагал ввести советником в наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины управленца нефтяной отрасли Роберта Джозефа Бенша, планирует уйти в отставку.

Как пишет The New York Times, о своем решении уйти в отставку Перри заявил президенту США Дональду Трампу в четверг, 17 октября. Издание уточняет, что отставку главы Минэнерго США прогнозировали в течение нескольких недель - еще до появления новостей о его причастности к возможному давлению на украинского президента Владимира Зеленского для расследования дела против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава министерства энергетики уйдет с должности - это произойдет до конца года. Также Трамп подчеркнул, что знал и раньше об этом намерении.

"На самом деле я думал, что он может уйти чуть раньше. Но у него есть очень большие планы. Он будет очень успешным. У нас есть преемник на эту должность. Мы сообщим об этом позже", - отметил глава Белого дома.

Напомним, ранее в Конгрессе США Перри обязали предоставить документы, касающиеся расследования дела об импичменте Дональду Трампу.

Позже исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани фактически подтвердил, что президент США Дональд Трамп действительно заморозил почти 400 млн долларов помощи для Украины отчасти для того, чтобы оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского.