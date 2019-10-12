Глава Минэнергетики США проталкивал в совет Нафтогаза человека Януковича - AP

Рик Перри / @GovernorPerry

Министр энергетики США Рик Перри предлагал ввести советником в наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины управленца нефтяной отрасли Роберта Джозефа Бенша.

По данным из соцсетей и личного сайта Бенша, он более 20 лет работал в нефтяной и газовой отрасли в Украине и других странах, пишет Associated Press.

Также Бенш работал энергетическим советником украинского правительства во время президентства Януковича. Также он сотрудничал с тогдашним министром энергетики Украины и бывшим вицепремьер-министром Юрием Бойко.

Читайте такжеВ США лоббировали своих людей в правление Нафтогаза – СМИКроме того, при Януковиче Бенш был главой и гендиректором компании Carpatsky Petroleum в Украине. Он также зарегистрирован в деловых записях как директор Pelicourt Limited, компании, зарегистрированной на Кипре, которая является крупнейшим акционером компании из Хьюстона Cub Energy. Cub Energy интересовалась 9 лицензиями на нефть и газ в Украине, согласно ее годовому отчету за 2018 года.

Напомним, ранее в Конгрессе США Перри обязали предоставить документы, касающиеся расследования дела об импичменте Дональду Трампу.

Как известно, Рик Перри, возглавивший делегацию США на инаугурации Зеленского, передал новому украинскому лидеру послание от главы США Дональда Трампа.